Ненароков Афанасий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877
Рождение ребёнка
01.08.1905
Дочь: Наталья Афанасьевна
Мать ребёнка: Ненарокова Любовь Арсентьевна
Сухоречье
Рождение ребёнка
Около 1910
Сын: Ненароков Николай Афанасьевич
Мать ребёнка: Ненарокова Любовь Арсентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ненароков Иван Афанасьевич
Мать ребёнка: Ненарокова Любовь Арсентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно