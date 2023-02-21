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Ненароков Афанасий Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877

Отец: Ненароков Алексей Иванович

Мать: Ненарокова Екатерина Семеновна

Рождение ребёнка
01.08.1905

Дочь: Наталья Афанасьевна

Мать ребёнка: Ненарокова Любовь Арсентьевна

Сухоречье
Рождение ребёнка
Около 1910

Сын: Ненароков Николай Афанасьевич

Мать ребёнка: Ненарокова Любовь Арсентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ненароков Иван Афанасьевич

Мать ребёнка: Ненарокова Любовь Арсентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ненарокова Любовь Арсентьевна

Смерть
Неизвестно
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