Бызов Устин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бызов Устин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.08.1922

Дочь: Малыхина Прасковья Устиновна

Мать ребёнка: Бызова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фавста Устиновна

Мать ребёнка: Бызова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бызова ?

Смерть
Неизвестно
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