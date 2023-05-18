Бызов Устин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.08.1922
Дочь: Малыхина Прасковья Устиновна
Мать ребёнка: Бызова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фавста Устиновна
Мать ребёнка: Бызова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бызова ?
Смерть
Неизвестно