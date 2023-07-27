Тамбовцева (Тамбовцева) Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Абрамова (тамбовцева) Ульяна Петровна
Отец ребёнка: Тамбовцев Петр Маркович
Рождение ребёнка
1881
Отец ребёнка: Тамбовцев Петр Маркович
Рождение ребёнка
Около 1885
Дочь: Конева (тамбовцева-Анисимова) Олимпиада Петровна
Отец ребёнка: Тамбовцев Петр Маркович
Рождение ребёнка
Около 1887
Дочь: Вера Петровна
Отец ребёнка: Тамбовцев Петр Маркович
Рождение ребёнка
1889
Отец ребёнка: Тамбовцев Петр Маркович
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Черемисина (тамбовцева) Устинья Петровна
Отец ребёнка: Тамбовцев Петр Маркович
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Кузнецова (тамбовцева) Лукерья Петрова
Отец ребёнка: Тамбовцев Петр Маркович
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Тамбовцев Петр Маркович
Бракосочетание
1897
Смерть
Неизвестно