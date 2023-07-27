Тамбовцева (Тамбовцева) Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тамбовцева (Тамбовцева) Анна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Абрамова (тамбовцева) Ульяна Петровна

Отец ребёнка: Тамбовцев Петр Маркович

Большое Приютное, Петуховский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Тамбовцев Стефан Петров

Отец ребёнка: Тамбовцев Петр Маркович

Рождение ребёнка
Около 1885

Дочь: Конева (тамбовцева-Анисимова) Олимпиада Петровна

Отец ребёнка: Тамбовцев Петр Маркович

Большое Приютное, Петуховский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1887

Дочь: Вера Петровна

Отец ребёнка: Тамбовцев Петр Маркович

Рождение ребёнка
1889

Сын: Тамбовцев Федор Петрович

Отец ребёнка: Тамбовцев Петр Маркович

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Черемисина (тамбовцева) Устинья Петровна

Отец ребёнка: Тамбовцев Петр Маркович

Большое Приютное, Петуховский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Кузнецова (тамбовцева) Лукерья Петрова

Отец ребёнка: Тамбовцев Петр Маркович

Большое Приютное, Петуховский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Тамбовцев Петр Петров

Отец ребёнка: Тамбовцев Петр Маркович

Бракосочетание
1897

Муж: Тамбовцев Петр Маркович

Смерть
Неизвестно
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