Скитневский Яков
Место рожденияБелоруссия, г. Шклов
Дата рождения07.07.1937
Дата смерти09.01.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1937
Отец: Скитневский Матвей
Бракосочетание
22.09.1947
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.07.1973
Дочь: Литвина (Скитневская) Мария
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
09.01.2008
Похороны
Неизвестно