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(Ланко) Александра Ивановна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

10.06.1883

Дата смерти

05.06.1885

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1883

Отец: Ланко Иван Аристович (Иоганн Эрнстнович)

Мать: Ланко (Хлебникова) Александра Павловна

Москва, город федерального значения Москва
Крещение
26.06.1883
Москва, город федерального значения Москва
дочь Мекленбургскаго Подданнаго Іогана Ланко, Лютеранскаго вѣроисповѣданія | Восприемники: сынъ московскаго мѣщанина Павелъ Павловъ Хлѣбниковъ, жена мѣщанина Петрова Хлѣбникова.
Смерть
05.06.1885
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: От скарлатины | Подольскаго Мѣщанина Ивана Эрнстовича Ланко, проживающаго на дачѣ кр-на Перервинской слободы Ѳеодора Клементова Дрождина, дочь Александра | Ныне входит в состав Москвы
Похороны
07.06.1885
Москва, город федерального значения Москва
Отпевали в Николаевской церкви села Сабурово Московского уезда.

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