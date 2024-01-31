(Ланко) Александра Ивановна
Место рождения
Дата рождения10.06.1883
Дата смерти05.06.1885
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1883
Крещение
26.06.1883
дочь Мекленбургскаго Подданнаго Іогана Ланко, Лютеранскаго вѣроисповѣданія | Восприемники: сынъ московскаго мѣщанина Павелъ Павловъ Хлѣбниковъ, жена мѣщанина Петрова Хлѣбникова.
Смерть
05.06.1885
Причина смерти: От скарлатины | Подольскаго Мѣщанина Ивана Эрнстовича Ланко, проживающаго на дачѣ кр-на Перервинской слободы Ѳеодора Клементова Дрождина, дочь Александра | Ныне входит в состав Москвы
Похороны
07.06.1885
Отпевали в Николаевской церкви села Сабурово Московского уезда.