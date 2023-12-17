Nuther Josep
Место рожденияPelsi
Дата рождения26.02.1810
Дата смерти01.12.1847
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Pelsi
Бракосочетание
20.04.1841
Жена: Nuther Sohvi
Рождение ребёнка
02.10.1842
Дочь: Ann
Мать ребёнка: Nuther Sohvi
Рождение ребёнка
03.04.1844
Дочь: Lotta
Мать ребёнка: Nuther Sohvi
Смерть
01.12.1847
Pelsi
Похороны
Неизвестно
Ilmjärve EAÕK