Nuther Josep — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Nuther Josep

Место рождения

Pelsi

Дата рождения

26.02.1810

Дата смерти

01.12.1847

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1817 г.р.

Дети

1842 г.р.
1844 г.р.

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Pelsi
Бракосочетание
20.04.1841

Жена: Nuther Sohvi

Рождение ребёнка
02.10.1842

Дочь: Ann

Мать ребёнка: Nuther Sohvi

Рождение ребёнка
03.04.1844

Дочь: Lotta

Мать ребёнка: Nuther Sohvi

Смерть
01.12.1847
Pelsi
Похороны
Неизвестно
Ilmjärve EAÕK
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