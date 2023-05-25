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Купцов Валерий Аркадьевич
Купцов Валерий Аркадьевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.09.1960
Пол
Мужской
Отец
Купцов Аркадий Дмитриевич
1937 г.р.
Мать
Купцова Ширяева Елена Никифоровна
1942 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1960
Отец:
Купцов Аркадий Дмитриевич
Мать:
Купцова Ширяева Елена Никифоровна
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