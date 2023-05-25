Купцов Валерий Аркадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКупцов Валерий Аркадьевич

Купцов Валерий Аркадьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.09.1960

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1960

Отец: Купцов Аркадий Дмитриевич

Мать: Купцова Ширяева Елена Никифоровна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close