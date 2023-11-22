Платонова (Зимацкая) Ирина Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Платонова (Зимацкая) Ирина Валентиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1958

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.05.1982

Дочь: Паутова Елена Ивановна

Отец ребёнка: Платонов Иван Григорьевич

Данилов, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
16.11.1988

Сын: Платонов Александр Иванович

Отец ребёнка: Платонов Иван Григорьевич

Данилов, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Платонов Иван Григорьевич

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