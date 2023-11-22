Платонова (Зимацкая) Ирина Валентиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1958
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.05.1982
Дочь: Паутова Елена Ивановна
Отец ребёнка: Платонов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
16.11.1988
Сын: Платонов Александр Иванович
Отец ребёнка: Платонов Иван Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно