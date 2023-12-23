Нарышкина Наталья Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нарышкина Наталья Кирилловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1651

Дата смерти

04.02.1694

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1651

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.06.1672

Сын: I Петр Алексеевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
04.02.1694
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