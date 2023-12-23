Нарышкина Наталья Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1651
Дата смерти04.02.1694
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1651
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.06.1672
Сын: I Петр Алексеевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
04.02.1694