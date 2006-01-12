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Загурская Светлана Александиовна
Загурская Светлана Александиовна
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Древо
Место рождения
Сыктывкар
, Сыктывкар, Республика Коми
Дата рождения
12.01.2006
Пол
Женский
Отец
Загурский Александр Иванович
1980 г.р.
Мать
Загурская (Паршукова) Юлия Андреевна
1986 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.2006
Отец:
Загурский Александр Иванович
Мать:
Загурская Юлия Андреевна
Сыктывкар
, Сыктывкар, Республика Коми
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