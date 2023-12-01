Анисимова (Евсеева) Мария Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти1949
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.12.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Анисимов Петр Петрович
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Рождение ребёнка
1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Анисимов Петр Петрович
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Рождение ребёнка
06.08.1933
Сын: Анисимов Геннадий Петрович
Отец ребёнка: Анисимов Петр Петрович
Миасс, Миасский, Челябинская область
Смерть
1949