Брекало (Дешко) Александра Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брекало (Дешко) Александра Федотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

02.05.1881

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Дешко Федот

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1862

Сын: Брекало Максим Антонович

Отец ребёнка: Брекало Антон Калистратович (Евстратович)

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Крысько Наталия Антоновна

Отец ребёнка: Брекало Антон Калистратович (Евстратович)

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Безотиская Акелина Антоновна

Отец ребёнка: Брекало Антон Калистратович (Евстратович)

Рождение ребёнка
1870

Сын: Брекало Феодосий

Отец ребёнка: Брекало Антон Калистратович (Евстратович)

Рождение ребёнка
10.10.1872

Сын: Брекало Филипп

Отец ребёнка: Брекало Антон Калистратович (Евстратович)

Рождение ребёнка
03.07.1879

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Брекало Антон Калистратович (Евстратович)

Рождение ребёнка
18.04.1881

Сын: Брекало Иоанн

Отец ребёнка: Брекало Антон Калистратович (Евстратович)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брекало Василий Антонов

Отец ребёнка: Брекало Антон Калистратович (Евстратович)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брекало Марк Антониев

Отец ребёнка: Брекало Антон Калистратович (Евстратович)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Брекало Антон Калистратович (Евстратович)

Смерть
02.05.1881
Причина смерти: от сибирской язвы
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