Брекало (Дешко) Александра Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смерти02.05.1881
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Дешко Федот
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1862
Отец ребёнка: Брекало Антон Калистратович (Евстратович)
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Крысько Наталия Антоновна
Отец ребёнка: Брекало Антон Калистратович (Евстратович)
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Безотиская Акелина Антоновна
Отец ребёнка: Брекало Антон Калистратович (Евстратович)
Рождение ребёнка
1870
Сын: Брекало Феодосий
Отец ребёнка: Брекало Антон Калистратович (Евстратович)
Рождение ребёнка
10.10.1872
Сын: Брекало Филипп
Отец ребёнка: Брекало Антон Калистратович (Евстратович)
Рождение ребёнка
03.07.1879
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Брекало Антон Калистратович (Евстратович)
Рождение ребёнка
18.04.1881
Сын: Брекало Иоанн
Отец ребёнка: Брекало Антон Калистратович (Евстратович)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Брекало Антон Калистратович (Евстратович)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Брекало Антон Калистратович (Евстратович)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.05.1881
Причина смерти: от сибирской язвы