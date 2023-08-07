Иван Федосеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Федосей Яковлевич
Мать: Акулина Лукьяновна
Рождение ребёнка
1819
Сын: Алексей Иванович
Мать ребёнка: Ефросинья Ивановна
Рождение ребёнка
1824
Сын: Павел Иванович
Мать ребёнка: Ефросинья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефросинья Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно