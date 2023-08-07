Иван Федосеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Федосеевич

Иван Федосеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Федосей Яковлевич

Мать: Акулина Лукьяновна

Рождение ребёнка
1819

Сын: Алексей Иванович

Мать ребёнка: Ефросинья Ивановна

Рождение ребёнка
1824

Сын: Павел Иванович

Мать ребёнка: Ефросинья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефросинья Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close