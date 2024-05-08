Мелякин Алексей Дмитриевич 1898 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мелякин Алексей Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1897 г.р.

Дети

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мелякина Ольга Егоровна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Мелякин Фёдор Алексеевич

Мать ребёнка: Мелякина Ольга Егоровна

Рождение ребёнка
12.02.1926

Сын: Мелякин Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Мелякина Ольга Егоровна

Рождение ребёнка
19.12.1931

Сын: Мелякин Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Мелякина Ольга Егоровна

Смерть
Неизвестно

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