Мелякин Алексей Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мелякина Ольга Егоровна
Рождение ребёнка
1923
Мать ребёнка: Мелякина Ольга Егоровна
Рождение ребёнка
12.02.1926
Сын: Мелякин Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Мелякина Ольга Егоровна
Рождение ребёнка
19.12.1931
Сын: Мелякин Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Мелякина Ольга Егоровна
Смерть
Неизвестно