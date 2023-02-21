Тишин Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.08.1100
Дочь: Сорокина Мария Васильевна
Мать ребёнка: Платова Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тишина Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Платова Анна Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Платова Анна Сергеевна
Смерть
Неизвестно