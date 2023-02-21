Тишин Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тишин Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.08.1100

Дочь: Сорокина Мария Васильевна

Мать ребёнка: Платова Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тишина Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Платова Анна Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Платова Анна Сергеевна

Смерть
Неизвестно
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