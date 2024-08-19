Vainbergs Pēteris Ilgarts
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1924
Дата смертиОколо 1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Veinberga (Vanaga) Gaida Dzidra
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ugeļska (Vainberga) ?
Мать ребёнка: Veinberga (Vanaga) Gaida Dzidra
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1996