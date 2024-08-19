Vainbergs Pēteris Ilgarts — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Vainbergs Pēteris Ilgarts

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1924

Дата смерти

Около 1996

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1925 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Veinberga (Vanaga) Gaida Dzidra

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ugeļska (Vainberga) ?

Мать ребёнка: Veinberga (Vanaga) Gaida Dzidra

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Veinberga (Vanaga) Gaida Dzidra

Смерть
Около 1996

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