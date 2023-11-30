Цуканова (Рылина) Мария Антоновна
Место рождения
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Цуканова Устинья Степановна
Отец ребёнка: Цуканов Степан Максимович
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Цуканова Ксения Степановна
Отец ребёнка: Цуканов Степан Максимович
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Цуканова Анна Степановна
Отец ребёнка: Цуканов Степан Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно