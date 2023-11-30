Цуканова (Рылина) Мария Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цуканова (Рылина) Мария Антоновна

Место рождения

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Рылин Антон Григорьевич

Мать: Рылина Фотинья Митрофановна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Цуканова Устинья Степановна

Отец ребёнка: Цуканов Степан Максимович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Цуканова Ксения Степановна

Отец ребёнка: Цуканов Степан Максимович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Цуканова Анна Степановна

Отец ребёнка: Цуканов Степан Максимович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цуканов Степан Максимович

Смерть
Неизвестно
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