Ибатуллина Минсылу Мингалиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ибатуллина Минсылу Мингалиевна

Место рождения

Копки, Кукморский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Копки, Кукморский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.09.1935

Сын: Ибатуллин Муланур Гарифуллович

Отец ребёнка: Ибатуллин Гарифулла Ибатуллович (hибатуллович)

Большой Сардек, Кукморский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1939

Сын: Ибатуллин Мубаракжан (Минехай) Гарифуллович

Отец ребёнка: Ибатуллин Гарифулла Ибатуллович (hибатуллович)

Рождение ребёнка
13.08.1948

Дочь: Ибатуллина Минеса Гарифулловна

Отец ребёнка: Ибатуллин Гарифулла Ибатуллович (hибатуллович)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Халитова Мавлюда Гарифулловна

Отец ребёнка: Ибатуллин Гарифулла Ибатуллович (hибатуллович)

Большой Сардек, Кукморский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ибатуллин Гарифулла Ибатуллович (hибатуллович)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ибатуллина Минзифа Гарифулловна

Отец ребёнка: Ибатуллин Гарифулла Ибатуллович (hибатуллович)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ибатуллин Наиль Гарифуллович

Отец ребёнка: Ибатуллин Гарифулла Ибатуллович (hибатуллович)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ибатуллина Миннебану (Бану) Гарифулловна

Отец ребёнка: Ибатуллин Гарифулла Ибатуллович (hибатуллович)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ибатуллин Миннефоат Гарифуллович

Отец ребёнка: Ибатуллин Гарифулла Ибатуллович (hибатуллович)

Смерть
Неизвестно
Большой Сардек, Кукморский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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