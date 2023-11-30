Ибатуллина Минсылу Мингалиевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.09.1935
Сын: Ибатуллин Муланур Гарифуллович
Отец ребёнка: Ибатуллин Гарифулла Ибатуллович (hибатуллович)
Рождение ребёнка
1939
Рождение ребёнка
13.08.1948
Дочь: Ибатуллина Минеса Гарифулловна
Отец ребёнка: Ибатуллин Гарифулла Ибатуллович (hибатуллович)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Халитова Мавлюда Гарифулловна
Отец ребёнка: Ибатуллин Гарифулла Ибатуллович (hибатуллович)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ибатуллина Минзифа Гарифулловна
Отец ребёнка: Ибатуллин Гарифулла Ибатуллович (hибатуллович)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ибатуллин Наиль Гарифуллович
Отец ребёнка: Ибатуллин Гарифулла Ибатуллович (hибатуллович)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно