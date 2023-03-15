Рубцова Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рубцова Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1968 г.р.

Дети

2001 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.05.2001

Сын: Рубцов Егор Генадьевич

Отец ребёнка: Рубцов Генадий Викторович

Рождение ребёнка
24.11.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рубцов Генадий Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рубцов Генадий Викторович

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