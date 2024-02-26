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Не Знаю Ханифа ???

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.08.1935

Дочь: Хасанова Зулейха Шагивильдановна

Отец ребёнка: Хасанов Шагивильдан

Рождение ребёнка
12.02.1938

Сын: Хасанов Тагир Шагивильданович

Отец ребёнка: Хасанов Шагивильдан

Рождение ребёнка
06.04.1941

Дочь: Хасанова Мария (Мукарама) Шагивильдановна

Отец ребёнка: Хасанов Шагивильдан

Рождение ребёнка
1947

Сын: Хасанов Сабир Шагивильданович

Отец ребёнка: Хасанов Шагивильдан

Рождение ребёнка
18.02.1951

Дочь: Хасанова Разия Шагивильдановна

Отец ребёнка: Хасанов Шагивильдан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хасанов Шагивильдан

деревня Яманбулак Зианчуринский район Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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