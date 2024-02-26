Не Знаю Ханифа ???
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.08.1935
Дочь: Хасанова Зулейха Шагивильдановна
Отец ребёнка: Хасанов Шагивильдан
Рождение ребёнка
12.02.1938
Сын: Хасанов Тагир Шагивильданович
Отец ребёнка: Хасанов Шагивильдан
Рождение ребёнка
06.04.1941
Дочь: Хасанова Мария (Мукарама) Шагивильдановна
Отец ребёнка: Хасанов Шагивильдан
Рождение ребёнка
1947
Сын: Хасанов Сабир Шагивильданович
Отец ребёнка: Хасанов Шагивильдан
Рождение ребёнка
18.02.1951
Дочь: Хасанова Разия Шагивильдановна
Отец ребёнка: Хасанов Шагивильдан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хасанов Шагивильдан
деревня Яманбулак Зианчуринский район Оренбургская область
Смерть
Неизвестно