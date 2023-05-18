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Разина (Шокина) Ольга Алексеевна
Разина (Шокина) Ольга Алексеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1963
Пол
Женский
Отец
Шокин Алексей Григорьевич
1926 г.р.
Мать
Шокина (Тихонова) Екатерина Алексеевна
1928 г.р.
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1963
Отец:
Шокин Алексей Григорьевич
Мать:
Шокина Екатерина Алексеевна
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