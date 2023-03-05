Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Ирина Денисова
Ирина Денисова
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1845
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Денис Якимов
1810 г.р.
Мать
Марфа Анисимова
1811 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИХ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец:
Денис Якимов
Мать:
Марфа Анисимова
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия