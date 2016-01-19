Халезова (Коршунова) Татьяна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халезова (Коршунова) Татьяна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.12.1925

Дата смерти

19.01.2016

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1931 г.р.

Дети

Добавил:

МХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.02.1966

Дочь: Солоницына Анна Николаевна

Отец ребёнка: Халезов Николай Дмитриевич

Шурма, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Халезов Николай Дмитриевич

Смерть
19.01.2016
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