Халезова (Коршунова) Татьяна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.12.1925
Дата смерти19.01.2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.02.1966
Дочь: Солоницына Анна Николаевна
Отец ребёнка: Халезов Николай Дмитриевич
Шурма, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.01.2016