Suchkov Nikolay Grigorievich
мужской, родился 1925, Moscow
умер 2008, Kuchino
Дети
Suchkov Vladimir Nikolaevich07.03.1956 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Moscow
Рождение ребёнка
1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Suchkova (Larina) Anna Vasilievna
Рождение ребёнка
07.03.1956
Сын: Suchkov Vladimir Nikolaevich
Мать ребёнка: Suchkova (Larina) Anna Vasilievna
Рождение ребёнка
09.06.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Suchkova (Larina) Anna Vasilievna
Moscow area, Kuchino
Смерть
2008
Kuchino