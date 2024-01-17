Белуш Николай
Место рожденияРаховец
Дата рождения1883
Дата смерти19.07.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Белуш Давид
Мать: не указана
Раховец
Рождение ребёнка
?.04.1899
Дочь: Шапутько Вера Николаевна
Мать ребёнка: Софья Анатольевна
Раховец
Рождение ребёнка
1907
Сын: Белуш Константин
Мать ребёнка: Софья Анатольевна
Раховец
Рождение ребёнка
1909
Сын: Белуш Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Софья Анатольевна
Рождение ребёнка
1919
Сын: Белуш Владимир
Мать ребёнка: Софья Анатольевна
Раховец
Смерть
19.07.1943