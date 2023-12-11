Гришенков Тарас
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гришенков Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Валентина
Мать ребёнка: Гришенкова Мария
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Любовь
Мать ребёнка: Гришенкова Мария
Рождение ребёнка
18.06.1928
Сын: Гришенков Евгений
Мать ребёнка: Гришенкова Мария
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: На войне