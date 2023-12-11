Гришенков Тарас — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гришенков Тарас

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гришенков Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Валентина

Мать ребёнка: Гришенкова Мария

Ярцево, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Любовь

Мать ребёнка: Гришенкова Мария

Ярцево, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.06.1928

Сын: Гришенков Евгений

Мать ребёнка: Гришенкова Мария

Ярцево, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: На войне
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