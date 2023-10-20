Колот Владимир Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1950
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950
Отец: Колот Петр Степанович
Мать: Колот Галина Ивановна
Рождение ребёнка
1977
Сын: Колот Руслан Владимирович
Мать ребёнка: Колот Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1987
Сын: Колот Константин Владимирович
Мать ребёнка: Колот Татьяна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колот Татьяна Ивановна