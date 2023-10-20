Колот Владимир Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолот Владимир Петрович

Колот Владимир Петрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1950

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950

Отец: Колот Петр Степанович

Мать: Колот Галина Ивановна

Рождение ребёнка
1977

Сын: Колот Руслан Владимирович

Мать ребёнка: Колот Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
1987

Сын: Колот Константин Владимирович

Мать ребёнка: Колот Татьяна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колот Татьяна Ивановна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close