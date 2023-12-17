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Marken Jakobi Jüri Jüri

Место рождения

Mõrra küla, Haaslava mõis (Haselau), Kambja khk., Tartumaa

Дата рождения

09.08.1779

Дата смерти

10.10.1846

Пол

Мужской

Отец

Около 1732 г.р.

Мать

1740 г.р.

Жена

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
?.07.1775

Жена: не указана

Рождение
09.08.1779

Отец: Jakkabi Jürri

Мать: Jakabi Ello

Mõrra küla, Haaslava mõis (Haselau), Kambja khk., Tartumaa
Работа или профессия
Неизвестно
kõrtsmik, taluperemees
Смерть
10.10.1846
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