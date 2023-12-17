Marken Jakobi Jüri Jüri
Место рожденияMõrra küla, Haaslava mõis (Haselau), Kambja khk., Tartumaa
Дата рождения09.08.1779
Дата смерти10.10.1846
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
?.07.1775
Жена: не указана
Рождение
09.08.1779
Отец: Jakkabi Jürri
Мать: Jakabi Ello
Mõrra küla, Haaslava mõis (Haselau), Kambja khk., Tartumaa
Работа или профессия
Неизвестно
kõrtsmik, taluperemees
Смерть
10.10.1846