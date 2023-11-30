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Половиков Иван Васильевич

Место рождения

Звягино, Вачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

26.01.1937

Дата смерти

08.08.1978

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1904 г.р.

Жена

1933 г.р.
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Дети

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Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1937

Отец: Половиков Василий Иванович

Мать: Половикова Варвара Ивановна

Звягино, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
01.12.1959

Жена: Половикова Нина Петровна

Ржавки, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
место регистрации брака - Ржавский сельсовет Солнечногорского района Московской области
Рождение ребёнка
28.06.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Половикова Нина Петровна

Рождение ребёнка
17.08.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Бракосочетание
08.07.1974

Жена: скрыто настройками приватности

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Смерть
08.08.1978
Баканас, Балхашский район, Алматинская область
При попытке проверить сети утонул на протоке реки. При этом вместе с ним было несколько человек рабочих зверопромхоза. Согласно заключения судмедэксперта смерть наступила в результате механической ас... Показать все
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