Половиков Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения26.01.1937
Дата смерти08.08.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1937
Бракосочетание
01.12.1959
Жена: Половикова Нина Петровна
Ржавки, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
место регистрации брака - Ржавский сельсовет Солнечногорского района Московской области
Рождение ребёнка
28.06.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Половикова Нина Петровна
Рождение ребёнка
17.08.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
08.07.1974
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
08.08.1978
Баканас, Балхашский район, Алматинская область
При попытке проверить сети утонул на протоке реки. При этом вместе с ним было несколько человек рабочих зверопромхоза. Согласно заключения судмедэксперта смерть наступила в результате механической ас... Показать все