Завражный ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1788
Сын: Завражный Сергей Иванович
Отец ребёнка: Завражный Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1795
Сын: Завражный Степан Иванович
Отец ребёнка: Завражный Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Авдотия Ивановна
Отец ребёнка: Завражный Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Авдотия Ивановна
Отец ребёнка: Завражный Иван Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно