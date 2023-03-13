Завражный ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Завражный ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1788

Сын: Завражный Сергей Иванович

Отец ребёнка: Завражный Иван Михайлович

Рождение ребёнка
1795

Сын: Завражный Степан Иванович

Отец ребёнка: Завражный Иван Михайлович

Рождение ребёнка
1799

Дочь: Авдотия Ивановна

Отец ребёнка: Завражный Иван Михайлович

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Авдотия Ивановна

Отец ребёнка: Завражный Иван Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Завражный Иван Михайлович

Смерть
Неизвестно
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