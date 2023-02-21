Пономарева (Мартемьянова) Екатерина Мартемьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарева (Мартемьянова) Екатерина Мартемьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Мартемьянов Мартемьян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Пономарев Иван Сафронович

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Пономарев Денис Иванович

Отец ребёнка: Пономарев Иван Сафронович

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Пономарев Иван Сафронович

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Пономарев Николай Гаврилович

Отец ребёнка: Пономарев Иван Сафронович

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Пономарев Гаврила Иванович

Отец ребёнка: Пономарев Иван Сафронович

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарев Иван Сафронович

Смерть
Неизвестно
Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
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