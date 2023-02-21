Пономарева (Мартемьянова) Екатерина Мартемьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Мартемьянов Мартемьян
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Пономарев Иван Сафронович
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Пономарев Иван Сафронович
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Пономарев Иван Сафронович
Рождение ребёнка
1833
Сын: Пономарев Николай Гаврилович
Отец ребёнка: Пономарев Иван Сафронович
Рождение ребёнка
1839
Сын: Пономарев Гаврила Иванович
Отец ребёнка: Пономарев Иван Сафронович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно