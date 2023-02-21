Решетников Иван Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Решетников Иван Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1884 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Решетников Дмитрий Григорьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Ивановна

Мать ребёнка: Решетникова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Решетникова Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Решетникова Екатерина

Смерть
Неизвестно
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