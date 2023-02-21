Решетников Иван Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Решетников Дмитрий Григорьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Ивановна
Мать ребёнка: Решетникова Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Решетникова Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Решетникова Екатерина
Смерть
Неизвестно