Косенков Николай Венедиктович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.01.1871
Метрические книги церкви о рождении, бракосочетании и смерти жителей Оренбургского уезда: селения Ново-Михайловка за 1870-1875 гг. 1 января 1870 — 31 декабря 1875 ГБУ "ОГАОО", фонд №173, опись №12, де... Показать все
Место жительства
Около 1871
Смерть
Неизвестно