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Косенков Николай Венедиктович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1853 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.01.1871

Жена: Косенкова Стефанида Карповна

Метрические книги церкви о рождении, бракосочетании и смерти жителей Оренбургского уезда: селения Ново-Михайловка за 1870-1875 гг. 1 января 1870 — 31 декабря 1875 ГБУ "ОГАОО", фонд №173, опись №12, де... Показать все
Место жительства
Около 1871
Смерть
Неизвестно
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