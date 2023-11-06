КОНДРАТ МИХАЙЛОВ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: МИХАИЛ МИРОНОВ
Мать: ПЕЛАГЕЯ ПАВЛОВА
Рождение ребёнка
1890
Сын: ГЕОРГИЙ КОНДРАТОВ
Мать ребёнка: ДАРЬЯ КАРПОВА
Рождение ребёнка
1891
Сын: Жуковский ИГНАТИЙ КОНДРАТОВ
Мать ребёнка: ДАРЬЯ КАРПОВА
Рождение ребёнка
1897
Сын: ВАСИЛИЙ КОНДРАТОВ
Мать ребёнка: ДАРЬЯ КАРПОВА
Рождение ребёнка
1899
Дочь: ПАРАСКЕВА КОНДРАТОВА
Мать ребёнка: ДАРЬЯ КАРПОВА
Рождение ребёнка
1902
Сын: Жуковский МИХАИЛ КОНДРАТОВ
Мать ребёнка: ДАРЬЯ КАРПОВА
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ДАРЬЯ КАРПОВА
Место жительства
Неизвестно
Незабудкино, Шумячский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно