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КОНДРАТ МИХАЙЛОВ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: МИХАИЛ МИРОНОВ

Мать: ПЕЛАГЕЯ ПАВЛОВА

Рождение ребёнка
1890

Сын: ГЕОРГИЙ КОНДРАТОВ

Мать ребёнка: ДАРЬЯ КАРПОВА

Рождение ребёнка
1891

Сын: Жуковский ИГНАТИЙ КОНДРАТОВ

Мать ребёнка: ДАРЬЯ КАРПОВА

Рождение ребёнка
1897

Сын: ВАСИЛИЙ КОНДРАТОВ

Мать ребёнка: ДАРЬЯ КАРПОВА

Рождение ребёнка
1899

Дочь: ПАРАСКЕВА КОНДРАТОВА

Мать ребёнка: ДАРЬЯ КАРПОВА

Рождение ребёнка
1902

Сын: Жуковский МИХАИЛ КОНДРАТОВ

Мать ребёнка: ДАРЬЯ КАРПОВА

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ДАРЬЯ КАРПОВА

Место жительства
Неизвестно
Незабудкино, Шумячский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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