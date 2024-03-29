Божедомова Вера Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Божедомова Вера Валерьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.02.1977

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1978 г.р.

Дети

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Добавил:

КИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1977

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Божедомов Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
25.06.1997

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Божедомов Владимир Николаевич

Усть-Баргузин, Баргузинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
07.03.2002

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Божедомов Владимир Николаевич

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