Хлямова (Деньгина) Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.01.1951
Сын: Хлямов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Хлямов Николай Егорович
мастерово вологодской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина
Отец ребёнка: Хлямов Николай Егорович
Смерть
Неизвестно
Андома Вологодская облась