Хлямова (Деньгина) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хлямова (Деньгина) Мария Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.01.1951

Сын: Хлямов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Хлямов Николай Егорович

мастерово вологодской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Отец ребёнка: Хлямов Николай Егорович

Смерть
Неизвестно
Андома Вологодская облась
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