(Луговая) Надежда Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Луговая) Надежда Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Луговой Василий Епифанович

Мать: Луговая Фекла Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новиков (возможно) Сергей Афанасьевич

Отец ребёнка: Новиков (возможно) Афанасий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новиков (возможно) Анатолий Афанасьевич

Отец ребёнка: Новиков (возможно) Афанасий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Афанасьевна

Отец ребёнка: Новиков (возможно) Афанасий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиков (возможно) Афанасий

Место жительства
Неизвестно
Ардонь, город Клинцы, Брянская область
Смерть
Неизвестно
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