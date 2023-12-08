(Луговая) Надежда Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новиков (возможно) Сергей Афанасьевич
Отец ребёнка: Новиков (возможно) Афанасий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новиков (возможно) Анатолий Афанасьевич
Отец ребёнка: Новиков (возможно) Афанасий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Афанасьевна
Отец ребёнка: Новиков (возможно) Афанасий
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Ардонь, город Клинцы, Брянская область
Смерть
Неизвестно