Матюшкин Михаил Васильевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Матюшкин Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.05.1961
Сын: Матюшкин Андрюшка Михайлович
Мать ребёнка: Матюшкина Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
1966
Сын: Матюшкин Игорь Михайлович
Мать ребёнка: Матюшкина Валентина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно