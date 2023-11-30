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Матюшкин Михаил Васильевич

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Матюшкин Василий

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
26.05.1961

Сын: Матюшкин Андрюшка Михайлович

Мать ребёнка: Матюшкина Валентина Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1966

Сын: Матюшкин Игорь Михайлович

Мать ребёнка: Матюшкина Валентина Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матюшкина Валентина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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