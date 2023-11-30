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Скрыльникова Наталия Семёновна

Место рождения

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область

Дата рождения

23.08.1904 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1904 ст.

Отец: Скрыльников Семён Аверьянов

Мать: Скрыльникова Елена Феодорова

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей г. Илецкая Защита, г. Илецка, поселков Линевский, Ново-Илецкий, станицы Буранная за 1904 г.
Крещение
26.08.1904 ст.
Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Восприемники: Иванъ Алексѣевъ Лукьяниковъ и Илецкая мѣщанка Екатерина Димитріева Шишкина Крестили: Священникъ Константинъ Пикторинскій, Діаконъ Владиміръ Никольскій
Смерть
Неизвестно
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