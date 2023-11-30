Скрыльникова Наталия Семёновна
Место рождения
Дата рождения23.08.1904 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
23.08.1904 ст.
Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей г. Илецкая Защита, г. Илецка, поселков Линевский, Ново-Илецкий, станицы Буранная за 1904 г.
Крещение
26.08.1904 ст.
Восприемники: Иванъ Алексѣевъ Лукьяниковъ и Илецкая мѣщанка Екатерина Димитріева Шишкина Крестили: Священникъ Константинъ Пикторинскій, Діаконъ Владиміръ Никольскій
Смерть
Неизвестно