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Луговой Алексей Васильевич

Место рождения

Кушово, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Кушово, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Курейско-Сретенское общество Кушевской вол. Холмогорской уезда Архангельской губ. - указано это в метриках сына и дочери
Рождение ребёнка
1890

Сын: Луговой Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Луговая Анастасия Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Луговая Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Луговая Анастасия Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно
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