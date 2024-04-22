Луговой Алексей Васильевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Курейско-Сретенское общество Кушевской вол. Холмогорской уезда Архангельской губ. - указано это в метриках сына и дочери
Рождение ребёнка
1890
Сын: Луговой Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Луговая Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Луговая Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Луговая Анастасия Васильевна
Смерть
Неизвестно