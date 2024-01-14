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Егор
Егор
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Древо
Место рождения
д. Лысково
Дата рождения
Около 1792
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Павел
Около 1770 г.р.
Мать
Аграфена
Около 1771 г.р.
Дети
Игнатий
Около 1814 г.р.
Добавил:
МБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792
Отец:
Павел
Мать:
Аграфена
д. Лысково
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын:
Игнатий
Мать ребёнка: не указана
д. Лысково
Смерть
Неизвестно
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