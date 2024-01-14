Егор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егор

Место рождения

д. Лысково

Дата рождения

Около 1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1770 г.р.

Мать

Около 1771 г.р.

Дети

Около 1814 г.р.

Добавил:

МБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1792

Отец: Павел

Мать: Аграфена

д. Лысково
Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Игнатий

Мать ребёнка: не указана

д. Лысково
Смерть
Неизвестно
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