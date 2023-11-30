Митина (Пяткина) наталья герасимовна
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смерти28.04.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Митин Андрей
Рождение ребёнка
Около 1914
Отец ребёнка: Митин Андрей
Рождение ребёнка
Около 1915
Отец ребёнка: Митин Андрей
Рождение ребёнка
Около 1917
Отец ребёнка: Митин Андрей
Смерть
28.04.1978
Клин, Клин, Московская область