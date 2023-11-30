Митина (Пяткина) наталья герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митина (Пяткина) наталья герасимовна

Место рождения

Брынцы, Сухиничский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

28.04.1978

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Брынцы, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Митин дмитрий андреевич

Отец ребёнка: Митин Андрей

Брынцы, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1914

Сын: Митин Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Митин Андрей

Брынцы, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1915

Сын: Митин Тихон Андреевич

Отец ребёнка: Митин Андрей

Брынцы, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1917

Сын: Митин Василий Андреевич

Отец ребёнка: Митин Андрей

Брынцы, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Смерть
28.04.1978
Клин, Клин, Московская область
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