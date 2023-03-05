Костюничева (Шарова) Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.03.1924
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1924
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1955
Дочь: Шальчинова Галина Егоровна
Отец ребёнка: Костюничев Егор Кузьмич
Рождение ребёнка
Около 1958
Дочь: Руфина Егоровна
Отец ребёнка: Костюничев Егор Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Костюничев Константин Егорович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Костюничев Аркадий Егорович
Отец ребёнка: Костюничев Егор Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Костюничев Леонид Егорович
Отец ребёнка: Костюничев Егор Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно