Костюничева (Шарова) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костюничева (Шарова) Мария Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.03.1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1924

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1955

Дочь: Шальчинова Галина Егоровна

Отец ребёнка: Костюничев Егор Кузьмич

Рождение ребёнка
Около 1958

Дочь: Руфина Егоровна

Отец ребёнка: Костюничев Егор Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костюничев Константин Егорович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костюничев Аркадий Егорович

Отец ребёнка: Костюничев Егор Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костюничев Егор Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костюничев Леонид Егорович

Отец ребёнка: Костюничев Егор Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костюничев Егор Кузьмич

Смерть
Неизвестно
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