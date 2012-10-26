Hock (Hock) Virginia Regina
Место рожденияOhio, , , United States
Дата рождения03.05.1916
Дата смерти26.10.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1916
Отец: Wolf Aleksander
Мать: Wolf Franciszka
Ohio, , , United States
Место жительства
1920
Место жительства
1930
Бракосочетание
05.08.1939
Муж: Hock Paul John
Lucas County, , , Ohio
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Hock Paul John
Смерть
26.10.2012