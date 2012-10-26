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Hock (Hock) Virginia Regina

Место рождения

Ohio, , , United States

Дата рождения

03.05.1916

Дата смерти

26.10.2012

Пол

Женский

Отец

1890 г.р.

Мать

1888 г.р.

Муж

1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

IB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1916

Отец: Wolf Aleksander

Мать: Wolf Franciszka

Ohio, , , United States
Место жительства
1920
Место жительства
1930
Бракосочетание
05.08.1939

Муж: Hock Paul John

Lucas County, , , Ohio
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Hock Paul John

Смерть
26.10.2012
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