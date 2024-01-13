Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Лебедев Николай Михайлович
Лебедев Николай Михайлович
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1915
Дата смерти
1978
Пол
Мужской
Отец
Лебедев Михаил
1889 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец:
Лебедев Михаил
Мать: не указана
Смерть
1978
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия