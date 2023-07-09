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Проскурякова Акилина Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793 или 1797

Дата смерти

20.05.1858

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793 или 1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.01.1820

Дочь: Минаева Домна Ивановна

Отец ребёнка: Проскуряков Иван Игнатьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Проскурякова Феодосия Ивановна

Отец ребёнка: Проскуряков Иван Игнатьевич

Рождение ребёнка
Около 23.04.1822

Сын: Проскуряков Федор Иванович

Отец ребёнка: Проскуряков Иван Игнатьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Проскурякова Домна Ивановна

Отец ребёнка: Проскуряков Иван Игнатьевич

Рождение ребёнка
17.08.1823

Сын: Проскуряков Андрей Иванович

Отец ребёнка: Проскуряков Иван Игнатьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Проскурякова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Проскуряков Иван Игнатьевич

Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Проскурякова Агриппина Ивановна

Отец ребёнка: Проскуряков Иван Игнатьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Проскуряков Иван Игнатьевич

Смерть
20.05.1858
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
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