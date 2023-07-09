Проскурякова Акилина Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793 или 1797
Дата смерти20.05.1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1793 или 1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.01.1820
Дочь: Минаева Домна Ивановна
Отец ребёнка: Проскуряков Иван Игнатьевич
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Проскурякова Феодосия Ивановна
Отец ребёнка: Проскуряков Иван Игнатьевич
Рождение ребёнка
Около 23.04.1822
Сын: Проскуряков Федор Иванович
Отец ребёнка: Проскуряков Иван Игнатьевич
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Проскурякова Домна Ивановна
Отец ребёнка: Проскуряков Иван Игнатьевич
Рождение ребёнка
17.08.1823
Сын: Проскуряков Андрей Иванович
Отец ребёнка: Проскуряков Иван Игнатьевич
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Проскурякова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Проскуряков Иван Игнатьевич
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Проскурякова Агриппина Ивановна
Отец ребёнка: Проскуряков Иван Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.05.1858