Jensen (Griffith) Katie — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Jensen (Griffith) Katie

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.12.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1857 г.р.

Мать

Около 1858 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1884

Отец: Griffith James

Мать: Lang Julia

Смерть
Неизвестно
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