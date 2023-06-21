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Jensen (Griffith) Katie
Jensen (Griffith) Katie
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
?.12.1884
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Griffith James
1857 г.р.
Мать
Lang (Huber) Julia
Около 1858 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЮ
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
?.12.1884
Отец:
Griffith James
Мать:
Lang Julia
Смерть
Неизвестно
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