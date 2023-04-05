Правиков Николай Иванович
Место рожденияСело Монастырское, Саратовская область
Дата рождения01.12.1901
Дата смерти1943
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1901
Отец: Правиков Иван Андреев
Мать: Правикова Анна Алексеева
Село Монастырское, Саратовская область
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Байрангулова Мария Николаевна
Мать ребёнка: Правикова Матрёна Ивановна
Село Монастырское, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1943