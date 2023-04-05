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Правиков Николай Иванович

Место рождения

Село Монастырское, Саратовская область

Дата рождения

01.12.1901

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1901

Отец: Правиков Иван Андреев

Мать: Правикова Анна Алексеева

Село Монастырское, Саратовская область
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Байрангулова Мария Николаевна

Мать ребёнка: Правикова Матрёна Ивановна

Село Монастырское, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Правикова Матрёна Ивановна

Смерть
1943
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