Архангельский Дмитрий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архангельский Дмитрий Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.04.1948

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЭГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1948

Отец: Архангельский Владимир

Мать: Надежда

Рождение ребёнка
26.11.1971

Дочь: Архангельская Елена Дмитриевна

Мать ребёнка: Бирюкова Светлана Петровна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бирюкова Светлана Петровна

Смерть
Неизвестно
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