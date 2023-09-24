Архангельский Дмитрий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.04.1948
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1948
Отец: Архангельский Владимир
Мать: Надежда
Рождение ребёнка
26.11.1971
Дочь: Архангельская Елена Дмитриевна
Мать ребёнка: Бирюкова Светлана Петровна
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно