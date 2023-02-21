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Падута Елена Ермолаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Ермолай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Марья Жармонова

Отец ребёнка: Падута Жармон (Герман) Астапов

Рождение ребёнка
23.04.1799

Сын: Падута Георгий Жармонов

Отец ребёнка: Падута Жармон (Герман) Астапов

Лавстыки, Октябрьский район, Гомельская область
РС 1799: НИАБ, ф. 136, оп. 13, д. 3, лл. 77об-78 - рождение
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Падута Жармон (Герман) Астапов

Смерть
Неизвестно
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