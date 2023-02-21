Падута Елена Ермолаева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Ермолай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Марья Жармонова
Отец ребёнка: Падута Жармон (Герман) Астапов
Рождение ребёнка
23.04.1799
Отец ребёнка: Падута Жармон (Герман) Астапов
Лавстыки, Октябрьский район, Гомельская область
РС 1799: НИАБ, ф. 136, оп. 13, д. 3, лл. 77об-78 - рождение
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно